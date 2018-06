La periodista de LaSexta Susana Guasch fue la maestra de ceremonias de un acto de Codere en el estadio Santiago Bernabéu en el que participaban distintos 'influencers'.

Un acto que perfectamente podía haber pasado desapercibido en redes sociales si no llega a ser porque uno de los participantes, el tuitero Pablo Sobrado, vaciló a la periodista cuando le preguntó "qué es un influencer".

"Un influencer soy yo", dijo muy serio Sobrado.

"¿Tú a qué te dedicas, aparte de a beber agua ahí?", volvió a preguntar la reportera.

"A retuitear", contestó el tuitero.

"¿A retuitear?", insistió Guasch. "Básicamente", aseveró Sobrado.

Pero el mayor vacile del tuitero llegó cuando la periodista preguntó: "¿Tú eres de los que meten caña, no?".

"A ti la primera", contestó el 'influencer'.

"Ya me imagino. Pues no hagas eso, eh. No hagas eso. No pegues palos a la gente. Hay que tener un poquito más de...", respondió la periodista.

"Pero siempre con cariño", dijo el tuitero.

Ahí la periodista quiso también sacar pecho. "Ah, ¿sí? Ya miraré yo a ver si... A ver qué es lo que tú dices por ahí. Ya que tienes tanto seguidores. Yo también tengo aunque no soy una influencer".

"Busca, busca", contestó el tuitero. "Pablo Sobrado, para que te quedes con el nombre", agregó otro de los presentes.

"Hace honor a su apellido", dijo la periodista con una sonrisa en la cara.

El propio Sobrado ha colgado en su cuenta de Twitter este momento: