Incredulidad por el comentario de Camacho al inicio del Irán-España: "¿Qué se ha tomado"

Manu Carreño, Kiko y Camacho son los encargados de retransmitir los principales partidos del Mundial de Rusia 2018.

Los comentarios del exseleccionador nacional son siempre objeto de risa por su vehemencia a la hora de comentar lo que ve en el terreno de juego, en el que era igual de aguerrido que de comentarista.

En el partido entre Irán y España, segundo partido de la Selección en el Mundial, Camacho ha sorprendido a todos con un comentario sobre Julen Lopetegui, que fue destituido el día antes del inicio del torneo por su fichaje por el Madrid.

Camacho ha dado las gracias a Lopetegui —cuando se fue hace una semana— y ha dado la bienvenida a Hierro, algo que ha hecho que los tuiteros llenen de bromas la red con las parodias.

Camacho dando las gracias a Juden Lopetegui. Me mofo

Camacho: Quiero dar las gracias a Lopetegui que siempre nos ha tratado de maravilla. Luego lo que haya pasado no es problema nuestro. A mí me da igual.



No sé si es halago o palo. Que personaje es José Antonio 😂😂😂