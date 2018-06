La Ópera Nacional de Hungría suspende el musical 'Billy Elliot' por "convertir" a los niños en gays

La Ópera Nacional de Hungría ha suspendido quince funciones del musical Billy Elliot en Budapest después de que un diario cercano al Gobierno nacionalista lanzara una campaña contra la obra, en la que llegaba a advertir de que los jóvenes que la vieran corrían el riesgo de convertirse en homosexuales.

El director de la Ópera, Szilveszter Ókovács, ha informado este jueves a los actores de que "se ha desarrollado una campaña negativa en la prensa en relación con la producción Billy Elliot que ha afectado a la venta de entradas, por lo que se cancelan las quince próximas representaciones de una obra que lleva en cartel en Budapest desde junio de 2016 y que tiene anunciadas funciones hasta verano próximo.

Billy Elliot cancelled at the Hungarian State Opera after the ruling party's daily writes that kids will become gay if they watch it. Censorship in #Hungary has reached music, too.