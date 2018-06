Risto Mejide arremete contra la liberación de 'La Manada': "Manada D’Or, país de violadores"

La Manada está en la calle. La sección segunda de la Audiencia de Navarra ha concedido la libertad bajo fianza a los cinco jóvenes al considerar que las circunstancias han cambiado y que ya no existen los motivos que en su día llevaron a mantenerlos en prisión, como el riesgo de fuga o la reiteración delictiva. Algo que ha indignado a la opinión pública.

Tras esta decisión judicial, numerosos rostros conocidos han compartido su indignación en sus cuentas de Twitter. Uno de ellos ha sido el publicista y presentador de televisión, Risto Mejide, que ha sido durísimo en sus palabras.

"Violadores del mundo, ya tenéis destino vacacional perfecto, pensado para vosotros. Sin riesgos, sin memoria para la reincidencia y sin incómodas estancias en prisión. Descuentos especiales para grupos. Manada D'Or, país de violadores. Spain is different. Again. # vergüenza", escribió el publicista.

Un tuit que se ha viralizado al momento y que han compartido más de 5.500 personas y han dado a me gusta otras 8.000.

— Risto Mejide (@ristomejide) 22 de junio de 2018