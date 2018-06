El Congreso ha apoyado este martes la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Todos los grupos parlamentarios han anunciado el voto a favor de la proposición de ley presentada por Unidos Podemos para que los progenitores tengan un permiso de 16 semanas remunerado al 100% para cuidar a sus hijos. La votación está prevista para las 20 horas.

"Por desgracia, llega tarde", ha confesado Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, en la presentación de la iniciativa. El líder de la formación de izquierdas ha lamentado que el anterior Gobierno del PP vetara en dos ocasiones el debate de esta ley por motivos presupuestarios.

"Me toca muy de cerca y lo quiero dejar bien claro: a mí no me toca ayudar a mi compañera [Irene Montero] a criar a nuestros hijos, a mí me toca compartir esas tareas al 50 % y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo", ha defendido Iglesias. Ambos políticos esperan para otoño el nacimiento de dos hijos mellizos, a los que llamarán Leo y Manuel.

Un permiso parental de 16 semanas

La propuesta de Podemos defiende que ambos progenitores tengan derecho a un permiso de 16 semanas, que no pueda ser cedido y con derecho a una prestación del 100% del sueldo durante toda su duración. El texto se basa en el modelo defendido por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA).

Los dos primeras semanas deberán utilizarse por los progenitores de manera simultánea, justo después del nacimiento y tienene carácter obligatorio. Las 14 semanas restantes se podrán utilizar a lo largo del primer año.

En la actualidad, el permiso de maternidad consta de seis semanas obligatorias y otras diez más que pueden compartirse con el padre, aunque en el 98% de los casos lo disfruta la madre. Por su parte, el de paternidad dura cuatro semanas desde 2017.

Una vez se aprueben los presupuestos de 2018, el permiso de paternidad pasará a ser de cinco semanas, gracias a un acuerdo entre PP y Ciudadanos.

El coste de ampliar una semana el permiso de paternidad es de 100 millones de euros. Por tanto, la ampliación a 16 semanas costará 1.200 millones de euros (o 1.100 millones si no se cuenta la quinta semana que entrará en vigor en breve).