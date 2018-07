El responsable de redes de Cruzcampo se mete en un lío tremendo con este mensaje tras la eliminación de España

La eliminación de España del Mundial de Rusia fue un duro golpe para todos. Para el seleccionador Fernando Hierro, para Sergio Ramos, para Andrés Iniesta... y para el responsable de redes sociales de Cruzcampo.

El community de la cervecera, famoso por la simpatía con la que da réplica a las ironías constantes de muchos tuiteros sobre su marca, se dejó llevar por el calentón y adjuntó un encendido comentario contra el VAR en un vídeo de Joaquín comentando la eliminación:

Tanto revuelo con el VAR para que luego no valga de nada. Todo sigue igual. Qué injusto es el fútbol. La ilusión de todo un país, al traste. Pero volveremos, no existe la derrota, solo pausas en el éxito. ¡ÁNIMO EQUIPO! #LiberaLoQueSientes en #NuestraCopa pic.twitter.com/Yc7cFXkiWC

Esas palabras sobre el VAR no gustaron a muchos, que afearon que la marca no se sumase a la autocrítica general sobre el rendimiento de la Selección en Rusia:

No le eches la culpa al VAR, es como si culpara a la cerveza @Cruzcampo de todos los borrachos que dan positivo.

Pues no creo que todo sea culpa del VAR... quien mal empieza, mal acaba. El equipo no tiró ni una vez a puerta, así creo que no se ganan partidos.