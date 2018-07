Kiko Rivera sorprende con esta confesión sexual en 'Ven a cenar conmigo'

Ven a cenar conmigo: gourmet edition, se ha convertido en uno de los programas revelación de Cuatro. La versión de famosos del programa de cenas ha sabido mezclar a famosillos de distinta índole que han sabido encajar a la perfección en las dinámicas que un espacio televisivo así requiere.

A la edición famosos ya han acudido Ana Obregón, Raphel, Óscar Martínez, Alba Carrillo y varios famosos de la farándula patria.

Esta semana se han cuadrado los astros para que Julio Iglesias Jr., Kiko Rivera, Elena Tablada y Toñi Salazar coincidan en el mismo espacio-tiempo. El vástago de Julio Iglesias ha sido el encargado de dar de comer al resto de invitados y ha elaborado un menú que ha dejado mucho que desear.

A medida que la cena fue avanzando, Rivera e Iglesias —no los políticos— fueron hablando de sus quehaceres amorosos y fue Kiko el que acabó dejando una confesión sexual.

"Entras a las 12 y es todo muy selectivo. Llegan las 2 y bueno... Todavía eres un poco selectivo. Llegan las 4 y lo ves todo de diferente manera. Y a las 6 de la mañana, si es mujer mejor", aseguró el hijo de Isabel Pantoja.

Y ha confesado: "Salí a una discoteca y conocí a una muchacha, guapísima. Nos conocimos y fui a su casa. En Semana Santa se me acercó uno para preguntarme si sabía quién era. Me dijo que iban juntos al colegio y que antes se llamaba Agustín. No me di cuenta ni yo ni nadie".

"Puede pasar", respondió Iglesias.

El menú de Iglesias Jr.

Por si os habéis quedado con las ganas de saber cómo cocina el hijo de Julio Iglesias, aquí tenéis el menú:

Macarrones con queso.

Algo parecido a unas hamburguesas.

#VenACenarIglesias Julio: "Esta es una salsa picante que he hecho yo". No se muerde la lengua a la hora de mentir 🤣 https://t.co/8bKXt49Yje pic.twitter.com/I8jsax85Pj — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) 3 de julio de 2018

Y donuts con nata.