Triunfa en redes con su método para combatir a los mirones en el Metro

Todo el mundo ha vivido alguna vez esa situación: utiliza su teléfono móvil mientras viaja en metro y nota cómo el viajero de al lado desvía la mirada hacia su pantalla. El cotilla de la toda la vida, versión smartphone. Pero esa molestia puede haber llegado a su fin, gracias al remedio que un tuitero ha compartido en redes.

"Estaba en el metro y una señora mayor se ha puesto a mirarme el móvil descaradamente así que me he metido en Google y he puesto esto en el buscador"...

4 de julio de 2018

Un magnífico repelente: "Se ha cambiado de vagón".

