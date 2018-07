Este padre triunfa en redes con su alegato en contra de la palabra "padrazo": "La odio"

La palabra "padrazo" no tiene, en principio, ninguna connotación negativa y es considerada un halago. Pero parte de una idea equivocada que le da un sentido completamente distinto, como ha recordado un padre en un hilo de Twitter que se ha convertido en viral porque da mucho que pensar.

Dj Mesh, que trabaja para Rayden, comienza su alegato con una frase contundente: "Odio la palabra padrazo, me explico. Muchos sabréis que soy padre de una niña de 8 meses. Estoy un poco harto de que me digan que soy un padrazo".

¿Por qué le llaman padrazo por cuidar de su hija y no llaman madraza a su mujer por hacer lo mismo? De esa pregunta parte toda su reflexión:

Odio la palabra "padrazo", me explico. Muchos sabréis que soy padre de una niña de 8 meses. Estoy un poco harto de que me digan que soy un padrazo. A mi mujer nadie le dice que es una madraza, en plan "qué bien atiendes a tu hija, cómo cumples con tus obligaciones" (sigo) — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Yo hago lo que considero que es mejor para mi hija, punto. Igual que mi mujer. Exactamente igual. No soy un super héroe porque atienda sus necesidades cuando su madre está trabajando o no está en casa. — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Cuando me voy a trabajar yo y me paso 3 o 4 días fuera de casa viajando por todo el país, no veo que nadie le diga a mi mujer "qué tía, vaya malabares haces cuando Jorge no está en casa y te toca trabajar a ti también el fin de semana" — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Ahora, me quedo yo 6 horas a cargo de Irene, le doy 3 biberones, preparo los purés y las papillas de fruta y la baño, y ya soy un "padrazo". Perdona, que mi mujer es la que se come los marrones de verdad cuando yo no estoy. — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Creo que no es justo. Como decir a un hombre que es un "cocinillas" porque cocina. A mi mujer no se lo han dicho en la vida y yo, como suelo cocinar en casa (porque suelo tener más tiempo) tengo como ese plus de reconocimiento. 2018 señoras y señores. Todos hacemos de todo. — Dj Mesh (@djm3sh) 5 de julio de 2018

Su reflexión tiene ya más de 4.500 retuits.