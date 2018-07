Rosa Díez comparte este montaje disparatado sobre lo que va a pasar en TVE y ocurre lo que estás imaginando

Rosa Díez ha desatado las bromas en redes sociales en las últimas horas por el tremendismo con el que ha expresado su preocupación por la politización de RTVE.

La que fuera líder de UPyD ha compartido en su cuenta de Twitter un disparatado montaje en el que alguien ha imaginado cuál sería la programación del ente público de estar este en manos de Podemos. La imagen incluye todos los tópicos que suele utilizar la derecha para descalificar a la formación morada: Venezuela, comunismo, adoctrinamiento infantil...

Díez ha compartido la imagen con un mensaje que, además, incluye una errata: "Me llega esto. Será menos esplícito, pero igual de manipulador y antisistema. Más peligroso. Al tiempo".

Como cabía esperar, la publicación de la política ha provocado mucho cachondeo:

Ojalá no pongan 'La Pasionaria' y 'Hoz y Martillo' el mismo día, que si no, no me voy a separar de la tele! Y la de los perroflautas tampoco tiene mala pinta...