Rocío Crusset, hija de Carlos Herrera, desvela cómo la controla su padre

La modelo Rocío Crusset, hija de la televisiva Mariló Montero y del periodista Carlos Herrera, ha hecho gala de la gracia andaluza heredada de su padre con una exitosa broma en su Instagram Stories.

INSTAGRAM

De este modo, Crusset ha compartido un vídeo del periodista de la COPE en el jardín de su casa con un dron: "Cuando mi padre no quiere venir hasta donde yo estoy y me manda el dron pa ver qué hago... Ahí está el tío", se escucha en el vídeo, entre las risas de sus amigas: "Así me controla", sentencia.

INSTAGRAM

En un momento dado, se puede apreciar a Carlos Herrera, quien no termina de entender nada de lo que está sucediendo.

INSTAGRAM

