Cachondeo con lo que hizo este pasajero al llegar al avión

"¿Qué no entra? ¿Cómo que no entra? Ya verás como sí", eso debía estar pensando este pasajero de un avión mientras intentaba meter el equipaje en el maletero de la cabina.

Otro viajero situado algunas filas más atrás, decidió grabar la escena al ver que el hombre no paraba de forcejear con la maleta y el hueco destinado a ella.

Después compartió el vídeo en su cuenta personal de Twitter, donde se ha vuelto viral con más de 420.000 me gusta, junto al mensaje: "En serio, ¿cómo la gente así puede sobrevivir en el mundo?".

En el vídeo se puede ver cómo después de varios (e infructuosos) intentos por introducir la maleta en el hueco correspondiente, la auxiliar de vuelo acude en su ayuda y le muestra que solo hace falta reclinar el bulto para que entre a la primera.

Este es el vídeo (no te pierdas la cara de la última pasajera que observa la secuencia):

Seriously, how do people like this survive in the world?! 😳 #flying #aviation pic.twitter.com/oWiOVjjVjh