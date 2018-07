España supera a Italia en llegadas de inmigrantes tras cruzar el Mediterráneo

España superó este fin de semana a Italia en el número de inmigrantes que llegan a territorio europeo tras atravesar el Mediterráneo, alertó hoy la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Desde el 1 de enero hasta el 15 de julio, 18.016 migrantes tomaron la ruta occidental (que une Marruecos o Argelia con España) para alcanzar las costas europeas, mientras que 17.827 atravesaron el mar por la ruta central (entre Libia e Italia).

50,872 #migrants & #refugees arrived by sea to Europe in 2018.

1443 dead/missing.



