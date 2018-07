Cuéntame cómo pasó (TVE) lleva acompañando a la audiencia de TVE desde hace 17 años. Con la marcha de Ricardo Gómez la serie se enfrenta a uno de sus mayores retos, continuar los capítulos despertando el mismo interés sin su principal protagonista y narrador. Sin embargo, la ficción protagonizada por la familia Alcántara debería haber finalizado hace 11 años años (en 2007), cuando se emitió la novena temporada. La razón la desvela su creador, el guionista Eduardo Ladrón de Guevara, que también apareció en su momento ante las cámaras en un capítulo.

El guionista, ya retirado de la producción de Ganga, ha ofrecido una entrevista a Fórmula TV en la que ha analizado la salida de Ricardo Gómez. Ladrón de Guevara cree que el actor —al que reclutaron a los siete años, cuando interpretaba a Chip en el musical de La Bella y la Bestia— ha arriesgado demasiado al irse tan tarde, porque podría haberse encasillado, y cree que una de las soluciones para afrontar su marcha sería que Cuéntame renunciara a la figura del narrador.

Además, la serie tendría que haber terminado a mitad de su novena temporada, ya que la idea cuando empezó a escribirla era que finalizara con la muerte de Franco, un hecho histórico que se aborda en el capítulo 154, emitido el 20 de diciembre de 2007.

"Una de las peores cosas es que una serie muera mal, que se alargue exageradamente. No digo que esta lo haya hecho exageradamente, pero se ha alargado mucho", ha declarado el periodista, pese al "éxito que todavía mantiene" la ficción. Además, el guionista piensa que lo que él empezó como un viaje sociológico por el tardofranquismo podría durar más porque "sigue siendo un negocio y ahí trabaja mucha gente". León de Guevara le habría dado un final antes, "aunque siga funcionando, tenga audiencia y esté bien escrita y dirigida": "Hablo de oídas porque no he visto la última temporada". Ya no enchufa la tele, confiesa.

De momento, TVE ha emitido 19 temporadas de Cuéntame, que empezó en 2001, y ya tiene grabada la siguiente, que se estrenará en otoño. Ricardo Gómez ya asistió a su último rodaje y se despidió de sus compañeros con una emotiva imagen.