Incredulidad por lo que ha descubierto un tuitero en este episodio de Doraemon

Son muchos los españoles de entre 20 y 40 años que recordarán la serie Doraemon, que todavía se emite en televisión, en la que un gato azul llegado del espacio ayudaba al joven Nobita en su día a día.

Y seguro que ninguno de esos entonces niños recuerda lo que un usuario de Twitter, @XXtianMCH, ha descubierto: que Doraemon inventó el botellón.

Se trata de un extracto de un episodio en el que Doraemon extrae de su bolsa mágica un tapón que, poniéndoselo a una botella de Coca-Cola, se mezcla con alcohol.

El resultado: una melopea fantástica para los Nobita, Doraemon y Shizuka.

Muchos, por supuesto, no recordaban el episodio:

pORQUE NO ME ACUERDO DE ESO JAJAJAJA

ME HE DESCOJONADO EN LO DE "QUE SEXY ERES SHIZUKA" NO SE PORQUE