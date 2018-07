Juncal Rivero, tras ser acusada de gordofobia: "Nunca he dicho que esa persona no pueda ser feliz"

La modelo y presentadora Juncal Rivero se ha puesto en el foco de la actualidad esta semana después de unas polémicas declaraciones sobre una instagrammer curvy de la que dijo en el programa Viva la vida (Telecinco) que tenía "sobrepeso". Tres días después de la oleada de críticas recibidas en redes sociales, la directora del certamen Miss y Mister España ha acudido al programa de Antena 3 Espejo Público para dar explicaciones al respecto.

Rivero, que en un principio se mostró reacia a hacer declaraciones sobre la polémica, no rectificó en ningún momento. "Nunca he dicho que esa persona no pueda ser modelo o feliz. Solamente di un dato", ha enfatizado, y además ha justificado su comentario con que un "endocrino muy reconocido" le ha dado la razón.

"No he dicho nada que no sea", ha continuado la modelo, que ha señalado también que ella tampoco pone su físico como ejemplo de cuerpo perfecto. "Si entras dentro de los parámetros de la OMS, puedes entrar en Miss España", ha señalado Rivero ante la pregunta de si una modelo curvy podría presentarse al concurso. Además, ha indicado que pueden presentarse transexuales, personas con hijos, casadas y de hasta 30 años. Con los parámetros de la OMS se refiere al Índice de Masa Corporal entre 25 y 30, y que se obtiene dividiendo el peso por la altura al cuadrado, puedes calcularlo aquí.

Para concluir su defensa, la modelo ha remarcado la modernización del concurso de Miss España, del que dice ser "más inclusivo" que antes, incluso ha aprovechado para hacer un guiño a Paquita Salas: "Vamos a hacer como Paquita Salas, vamos a intentar buscar una persona 360".