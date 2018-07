Juncal Rivero visitó este fin de semana el programa Viva la vida (Telecinco) para hablar sobre su nuevo puesto como directora de Miss y Míster España. Al hilo del certamen, la ex Miss España aprovechó para hablar sobre las influencers curvy, y sus palabras generaron las críticas de los usuarios de las redes sociales. De hecho, le han llegado a acusar de "gordofobia".

Toñi Moreno aprovechó la presencia de Rivero para mostrarle una foto de una instagramer curvy y la modelo no se cortó en su valoración: "Siendo sinceros, y el público es muy sabio, hay que decir que esta chica tiene un problema de sobrepeso". Además, añadió que este es "uno de los grandes problemas de este país, la obesidad" y "no la anorexia".

Las redes sociales no tardaron en reaccionar —y no con "la sabiduría" que Rivero esperaba— a su opinión, y criticaron también que la presentadora del programa no dijera nada al respecto:

Algunas de las perlitas que ha soltado Juncal Rivero en #vivalavida117 :

• Decir que una modelo curvy tiene sobrepeso y que es mucho peor que la anorexia.

• Invisibilizar a una modelo trans, remarcando que no tiene nada que ver con su certamen, como si fuera algo vergonzoso. — Anilorac (@ani_burkhart) 14 de julio de 2018

Bien de gordofobia la de Juncal Rivero suponiendo que una modelo curvy está insana. #VivaLaVida117 — Jorge (@jorgefenizz) 14 de julio de 2018

Que vergüenza me está dando este programa. Es increíble escuchar las opiniones de Juncal Rivero... entre otras comparando las modelos curvy con la obesidad. No le haces ningún favor al mundo yendo al tv a dar ese tipo de opiniones #vivalavida117 — María Morón (@maria_mmh) 14 de julio de 2018

Para Juncal Rivero uno de los mayores problemas de la sociedad es la obesidad, no que haya gente con dos luces como ella. Fin — Flora (@FloraLavaca) 14 de julio de 2018

Toñi es vergonzoso que no le allás contestado a Juncal Rivero!!! No se tiene que permitir que le llame obesa, cada uno está como le da la gana Toñi eres muy cobarde para contestar. Asido un insulto para las personas que usan tallas más grandes. Toñi eres una queda bien!!!! — Mirian (@Mirian77991406) 14 de julio de 2018

Medir uno setenta y pesar 120 kilos sí, es insano, te lo puede decir desde un endocrino hasta un carpintero. — Pelopatras 👍 (@Pelopatrass) 14 de julio de 2018

Consciente del ruido que su entrevista había generado en Twitter, la directora del certamen de belleza también se pronunció en la red social, en la que dijo que esta influencer curvy no debe ser "un ejemplo a seguir" porque "la obesidad es uno de los grandes problemas". "Solo he dicho la verdad, ¿por qué ofende?", preguntó.

No he adivinado su estado de salud, simplemente he dicho que no es curvy, que tiene sobre peso, algo que es obvio. Y que aunque muchas mujeres se sientan identificadas no debe ser un modelo a seguir, porque la obesidad, y no me lo invento yo, es uno de los grandes problemas. Y? — Juncal Rivero (@JuncalRivero) 15 de julio de 2018

A ver si no desbarramos....quieres que me ponga en los casos de mujeres acosadas y abusadas sexualmente, etc... por decir que la instagramer es una mujer obesa y no curvy y que hoy en día la obesidad es un gran problema en este Pais? Solo he dicho la verdad, por qué ofende? — Juncal Rivero (@JuncalRivero) 14 de julio de 2018

No fue la única opinión de Rivero que generó controversia. La presentadora opinó también sobre la prohibición de los desfiles en bañador en Miss América, sobre los que entiende que "si queremos salir a la calle en minifalda y que un señor no nos diga nada, no tiene sentido no hacer en bañador un desfile en un certamen en el que se está valorando la belleza".

Por otra parte, consiguió el mismo efecto hablando sobre el movimiento #MeToo, a pesar de que dio las gracias por la visibilidad que está dando al problema del acoso sexual, aseguró que no entiende "que lo digan diez años después".