Incredulidad por lo que vio un conductor en una gasolinera de Zaragoza

"¿Por qué?". Esa es la pregunta que se hizo un conductor que quiso poner gasolina en una gasolinera de Zaragoza cuando vio lo que tenía delante.

Frente a su vehículo, en el surtidor número dos, un vehículo gris está repostando. Todo normal si no fuera porque la manguera que está utilizando no es la del surtidor más cercano, sino la del que tiene a su derecha, el número uno.

Esto impide que el vehículo de nuestro protagonista pueda echar gasolina.

La imagen, publicada este viernes por el usuario de Twitter @GandertDenys, ha logrado ya más de 400 retuits y más de 700 'me gusta', dejando interpretaciones de todo tipo. ¿Qué pudo pasar para que la mujer que aparece en la foto hiciera eso? ¿Fue ella o lo hicieron los responsables de la gasolinera?

(Pincha aquí para ver el tuit).

TWITTER: GANDERTDENYS

A mí me paso algo parecido. El gasolinera me dijo que no me preocupara que él me acercaba el surtido 😂😂😂