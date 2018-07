Siete años después de que José Luis Rodríguez Zapatero dejara el Gobierno, el nuevo líder del PP, Pablo Casado, quiere cambiar leyes que dejó aquel Ejecutivo socialista y que el PP, en las dos últimas legislaturas (una, con mayoría absoluta), no modificó.

Leyes como la de Memoria Histórica, a la que Rajoy dedicó "cero" euros y que su sucesor quiere "transformar". "Tenemos que recuperar y reivindicar de nuevo aquellas cuestiones que ha transformado Rodríguez Zapatero y que no hemos cambiado aún, como la Ley de Memoria Histórica", ha afirmado Casado en una entrevista concedida a OKDiario.

No contento con regresar al 2011, Casado quiere viajar más atrás en el tiempo: a los años 80. "Hay que volver a los consensos de los años 80 en materia de ley del aborto y eutanasia", afirma.

Y plantea una paradoja, mirar "hacia delante" viajando al pasado. "Hay que volver a los consensos de la Transición en materia de convivencia. Nuestra transición ha sido ejemplar. No tenemos que reabrir viejas heridas. Tenemos que mirar hacia delante".

Según Casado, lo que España necesita son "reformas" y no "contrarreformas". "Porque ahora, por ejemplo, se intenta derogar la ley educativa, la ley de seguridad, la reforma laboral, de unidad de mercado. Y así lo que haremos será volver a los peores tiempos que nos dejaron al borde del abismo", asegura.

"No soy de derechas, soy moderado"

Para quienes le acusan de escorar al PP a la extrema derecha, en otra entrevista, concedida a El Independiente, Casado asegura que no es "de derechas".

"Quien me conoce sabe que soy moderado", dice el nuevo líder de los 'populares', quien dice que su discurso fue un discurso "de principios transversales, no sectarios ni excluyentes". "Claro que creo en la familia, en la unidad de España y en la libertad. Pero, ¿eso es ser de derechas? Quien me conoce bien sabe que mis principios y mi manera de hacer política son moderados", agrega.

Tampoco comparte la afirmación de que el PP sale dividido del Congreso y considera que "coser" el partido "va a ser más fácil de lo que parece". "Lo que hemos visto en el Congreso es que la gente quiere unidad y trabajar, mirar hacia delante. Lo dije y lo voy a cumplir, no habrá exclusiones en el PP bajo mi dirección", afirma.