El hilo del niño de 5 años que se pinta las uñas y la reacción de su abuelo que triunfa en redes

La usuaria Verónica Serrano ha triunfado en Twitter con un hilo en el que explica lo que ha pasado en su familia al descubrir que al más pequeño, su sobrino, le gusta pintarse las uñas.

La joven relata que el niño, de 5 años, le pide que le pinte las uñas cada vez que ella está cuidándolo. Cuando llega su madre, le regaña y le quita el esmalte. Pero, en la próxima ocasión, él vuelve a pedirle que le pinte las uñas.

Lo que era una situación tensa ha sido solucionada por un maravilloso gesto del padre de la tuitera, el abuelo del niño.

El nene tiene 5 años, y como he dicho antes, adora pintarse las uñas. Cada vez que tengo que cuidarlo me pide que se las pinte (y yo obviamente lo hago).

Al día siguiente mi hermana (su madre) le echa la bronca y se las quita corriendo. Pero cuando vuelve a quedarse conmigo me las pide de nuevo.

Queda media hora para que llegue mi hermana y ayer le pinté las uñas. Yo me acabo de despertar y lo primero que he visto es a mi padre con las uñas pintadas también.

Extrañada le he preguntado, a lo que me ha respondido que se las ha pintado él también para sacarle de la cabeza al nene y a mi hermana que pintarse las uñas no es solo cosa de chicas, y que si al niño le gusta así, así irá. 💛💛💛💛💛💛💛💛 pic.twitter.com/RoqdIq7MxS