Andrea Compton se abre y habla sobre los que la llaman "gorda" en las redes sociales

Las influencers Andrea Compton e Inés Jimm han sido entrevistadas en el programa Las Uñas, de Sindy Takanashi, y han hablado de sus comienzos en Youtube, de feminismo y de las críticas que más reciben, sobre todo hacia sus cuerpos. Inés Jimm ha sido acusada de "promover la anorexia" en redes sociales mientras que el insulto recurrente para Andrea Compton es el de "gorda".

Compton ha explicado cómo funciona su cuerpo: "Yo cada año tengo un peso diferente. Mi cuerpo es como el de Chandler en Friends, pero él tenía problemas con las drogas y yo no. Mi cuerpo es así desde que soy pequeña. Si adelgazo porque adelgazo y si engordo porque engordo". Su preocupación es su comunidad de fans: "Si una chica con 4 kg más que yo ve que me llaman gorda, ¿cómo debe sentirse?".



"Lo más buscado sobre mí es 'Andrea Compton cuerpo' y 'Andrea Compton novio', ¿por qué a la gente le interesa eso sobre mí? ¡Estoy haciendo puto entretenimiento! Si cualquier tío hace entretenimiento se hablará sobre su entretenimiento pero de mí tienes que buscar mi cuerpo y mi novio. Busca y encontrarás. Si te quedas más tranquilo viendo mi cuerpo, enhorabuena", ha explicado la influencer con un claro enfado.

Tener un cuerpo normativo no te salva

Por su parte, Inés Jimm ha contado lo que supone para ella que le critiquen por su delgadez: "Voy a eventos y como delante de la gente para que me vean comer". Ha explicado que muchos la critican por "incitar a la anorexia": "¿Cómo puedo incitar a niños a tener un trastorno? ¿Hasta qué punto se piensan que tenemos que ser perfectas? ¿Cómo voy a ser una mala influencia si tengo el cuerpo que tengo? He perdido unos kilos, pero no por nada en especial. He recibido tantos comentarios diciéndome que tengo un problema psicológico... Te pueden criticar por cualquier lado".

La joven ha explicado que este tipo de comentarios le llevan a plantearse situaciones en la vida cotidiana como dudar si ir o no al gimnasio o vestirse de ancho para que no se note su peso.

Compton ha querido resaltar la seriedad del problema: "Se invisibilizan muchos casos pero hay gente que se suicida por este tipo de cosas. Es muy grave".

