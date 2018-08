La madre de Osama bin Laden: "Fue un niño muy bueno hasta que le lavaron el cerebro"

Alia Ghanem es la madre de uno de los hombres más odiados del mundo, Osama bin Laden. Pasados casi 17 años del mayor ataque terrorista en la historia de EEUU, el de las Torres Gemelas y el Pentágono, ha decidido dar su primera entrevista al diario británico The Guardian, una conversación titulada: "Mi hijo, Osama" en la que trata de explicar cómo fue la transformación de su vástago.

Junto a ella se sientan dos de sus hijos sobrevivientes, Ahmad y Hassan, y su segundo marido, Mohammed al-Attas -cuyo apellido ha adoptado ahora-, el hombre que crió a los tres hermanos, también a Osama. La familia se ha reunido para la ocasión en la mansión que comparten en Jeddah, la ciudad de Arabia Saudí que ha sido el hogar del clan desde hace generaciones y donde siguen siendo una de las familias más adineradas.

