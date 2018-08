Un hombre es crucificado en Arabia Saudí tras un caso de asesinato y robo

Más de 2.000 años después de Jesucristo, la crucifixión sigue viva, y no como una recreación de Semana Santa: según informa la agencia de noticias Bloomberg, Arabia Saudi ha ejecutado y crucificado a un hombre en la ciudad de La Meca. El ajusticiamiento ha tenido lugar este miércoles y se trata de "una rara forma de castigo reservada para los crímenes más atroces", cita este medio en su web.

Elias Abulkalaam Jamaleddeen, que es como se llamaba el preso, era originario de Myanmar (Birmania) y había sido acusado de entrar en la casa de una mujer también de su misma nacionalidad, a la que disparó con un arma de fuego y acuchilló en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

Saudi Arabia executed and crucified a man in Mecca in a form of punishment reserved for the most egregious crimes https://t.co/P5TlB0QUL6 pic.twitter.com/sw54mdNgxd