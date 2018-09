Diego Arrabal critica duramente a María Patiño y a los colaboradores de 'Sábado Deluxe'

La boda de Belén Esteban y Miguel Marcos se ha convertido en el culebrón de la semana y amenaza con convertirse en el de toda la temporada. Y eso que acaba de empezar.

Que si no ha invitado a las parejas de sus compañeros, que si ha prohibido a los asistentes que lleven el móvil al evento, que si cuánto va a costar cada cosa, que si va a haber o no exclusiva... Estos, y muchos más, han sido los detalles que estos días han ocupado secciones enteras de los distintos programas de Telecinco.

Para zanjar todas las polémicas surgidas a raíz del anuncio del bodorrio, la colaboradora acudió a Sábado Deluxe dispuesta a explicar todos los detalles.

Fue al plató como invitada, no como colaboradora, y para entrevistarla estaban enfrente algunos de sus compañeros (y amigos) por lo que la entrevista se desarrolló en un tono mucho más amable del que se había empleado a lo largo de la semana pasada y en otros espacios televisivos.

Solo hubo una nota discrepante entre los colaboradores, el periodista Diego Arrabal, que fue el único que cuestionó las explicaciones que dio Esteban, aunque cada vez que lo hacía, muchos se le echaban encima.

Al final de la entrevista, María Patiño, la presentadora de los meses de verano, quiso saber qué opinaba de la actuación de sus compañeros en el programa: "¿Tú consideras que mis compañeros han estado a la altura de la entrevista esta noche?".

Y Arrabal dijo lo que pensaba, despacio, pero sin cortarse an absoluto: "Ni tus compañeros han estado a la altura, ni tú has estado a la altura, ni la invitada ha estado a la altura".

Arrabal se quejó de que Esteban le había faltado al respeto sin que nadie hubiese hecho nada y de que no le habían dejado preguntar.

Como había aludido al resto de colaboradores, a los que Arrabal (y muchos otros) llaman "palmeros de Belén Esteban", Gema López intervino: "A mí me parece fenomenal que aquí cada uno haga el papel que quiera hacer. Yo esta noche venía a sacar titulares y esa era mi obligación. Si tú lo que querías era provocar... tú has conseguido lo que te proponías y yo he conseguido lo que me proponía".

Mila Ximénez fue mucho más dura con su compañero: "El papel de Diego es tan obvio que a mí ya me da risa. Esto ya se ha convertido en dos bandos: él que él llama los 'palmeros' y el de los 'tocacojones".

La trifulca entre ellos continuó y no se llegaron a poner de acuerdo en ningún momento, sin embargo, en Twitter, la mayoría de comentarios daban la razón a Arrabal.

Diego Arrabal cree que sus compañeros no han estado a la altura de las circunstancias en esta entrevista. ¿Han sido los colaboradores demasiado benevolentes con Belén? #bodabelén — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) 8 de septiembre de 2018

Pues tiene razón Diego Arrabal, ni colabordor@s, ni presentadora ni invitada han estado a la altura. Lo de Patiño permitiendo que BE falte al respeto a Arrabal no tendría que haber sucedido... #bodabelén Ay, que Gema cree que ha sacado titulares, cómo e engaña a sí misma... — Pepita Trece (@Pepita_1306) 8 de septiembre de 2018

Totalmente de acuerdo con Diego, es de muy mala educación no invitar a la pareja del invitado a la boda. Cuando invitan a mi novia y a mí no, me jode. Aunque me jode más que no tener novia. Me cago en mi vida, qué solo estoy. ¿De qué estaba hablando? #bodabelén — Klentrox (@klentrox) 8 de septiembre de 2018

Soy fan de Diego Arrabal y de Antonio Montero. 👏👏👏 Son los únicos que no pelotean ni son palmeros de Belén esteban (Belén Ojos de Sapo, como la llama Aramís Fuster). 😂😂😂 El resto de colaboradores y la dirección sí sois unos lameculos de Belén. #bodabelén — 🇧🇪 HAZARD al Madrid🙏 👑Reina LS👸🏽 (@la__Sirenita__) 8 de septiembre de 2018

Acabo de encender la tele y veo a Diego Arrabal soltándole cuantro frescas a la Esteban, a la Patiñy y al resto de palmeros de Belén. Cada día soy más fan de Diego Arrabal #bodabelén — Lilailah (@soylilailah) 8 de septiembre de 2018