El 'hachazo' de Mabel Lozano a un tuitero que la llamó "moralista católico-fascista" por lo que dijo de la prostitución

La documentalista, presentadora y actriz Mabel Lozano, autora del libro El proxeneta (Al Revés), ha soltado un 'palo' monumental a un tuitero que la calificaba de "torpe" y de "moralista católico-fascista" por defender —en un artículo en el diario El País— que la prostitución y la trata están íntimamente ligadas y que es necesario abolir esa lacra contra las mujeres:

Explica Lozano que "ocho de cada 10 mujeres prostituidas son esclavas sexuales", que esa situación "esconde migrantes en situación irregular para las que solo existe esta salida" y que "hay una relación muy estrecha entre pobreza y prostitución".

"Supongamos que legalizamos la prostitución con el argumento de erradicar la trata, las mafias y, lo más importante, para vestir de derechos a las mujeres que supuestamente la ejercen libremente... Este es justo el argumento que esgrimía Anela (Asociación Nacional de Clubes de Alterne) la patronal de los proxenetas", explica Lozano en su artículo, antes de matizar que los proxenetas pretenden legalizar la prostitución "para importar 'cuerpos de obra' baratos para trabajar como esclavas sexuales en sus burdeles".

Sin embargo, @andrenio55 considera torpe "no defender la libre y voluntaria prostitución":

Hay que ser muy torpe para no defender la libre y voluntaria prostitución......jodidos moralistas catolico-fascistas. — andrenio55 (@andrenio55) 9 de septiembre de 2018

Las palabras de @andrenio55 han indignado a Lozano, quien se ha apresurado a escribir que ella no es "no católica ni fascista": "Esto no tiene nada que ver con la moral, sino con los derechos humanos", ha agregado Lozano.

"La prostitución va de la mano de la trata y esto es un DELITO que vulnera todos los DDHH", ha sentenciado:

Querido, yo ni soy católica ni fascista, has fallado dos de dos, esto no tiene nada que ver con la moral, sino con los DDHH. Lo de la moral está muy manido, qué argumento tan antiguo. La prostitución va de la mano de la trata y esto es un DELITO que vulnera todos los DDHH. https://t.co/cFT8RUKuH8 — Mabel Lozano (@LozanoMabel) 9 de septiembre de 2018

Las palabras de Lozano han generado decenas de comentarios:

Los católicos fascistas también van a putas y llevaban a sus hijos a iniciarse a los prostíbulos, pero también los otros, el tema no va por religiones ni partidos. — María Estucardo (@mardeblue) 9 de septiembre de 2018

El sexo hay que practicarlo con quien quiere tenerlo con nosotr@s. Disfrazarlo de «mercado laboral legal» sólo demuestra la falta que les hace a algunos no necesitar reciprocidad alguna. A cambiar el chip. Como con las bolsas de plástico. No se consumen. Punto. No cuesta tanto — Bottom cheecks (@Bottomcheecks) 9 de septiembre de 2018

Este tio se merece este trofeo. pic.twitter.com/RtugBq6IRN — Txetxu (@baranainnavarra) 9 de septiembre de 2018

Porque no va de eso. Vais al blanco facil, quizás al que os dejan. El verdadero problema, los proxenetas, ni mu. Como el caso de Kote Cabezudo. Ni una manifestación, ni un grito. Pederastia y pornografía infantil. Pero es mejor jugar a activistas pero sin molestar a los poderosos — Lyly (@Lyllyando) 9 de septiembre de 2018

¿Por eso el 90 % la ejerce bajo amenazas? — Dr. J.L DEL MORAL (@JOSELUISDELMOR1) 10 de septiembre de 2018

