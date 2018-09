Un científico del CSIC denuncia que una pediatra de la sanidad pública recetó homeopatía a su hijo

Indignante lo que le ocurrió al científico del CSIC Carlos Briones al acudir con su hijo de 11 años a urgencias de un centro de salud público del noreste de Madrid.

"Algo muy cabreante" que Briones resume con tres palabras clave: "sanidad pública, urgencias pediátricas y homeopatía".

Os voy a contar algo muy cabreante que me ha pasado. Palabras clave: Sanidad pública, Urgencias pediátricas, Homeopatía. Sí, #homeopatía ABRO HILO CC: @SaludMadrid , @luciapediatra , @jramonfernandez , @Gilvernet , @Destejiendo , @Farma_Ciencia , @farmagemma pic.twitter.com/Nitjgl8Rhi

Porque, efectivamente, lo que denuncia este científico es que, cuando acudió a urgencias con su hijo, que tenía 39 de fiebre, placas "visibles" en la garganta y "un fuerte dolor al tragar", la pediatra le recetó homeopatía.

Según ha explicado en su cuenta de Twitter, la pediatra, "al tocarle la frente, sin tomarle la temperatura con termómetro, afirma: 'sí está caliente, pero es bueno que tenga fiebre para que lo saque todo'". "Así, como lo oís", indica Briones.

