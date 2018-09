El Partido Verde Europeo ha anunciado este lunes el nombre de cuatro precandidatos que aspiran a convertirse en el dúo de cabezas de lista del partido europeo en las elecciones europeas de mayo de 2019 y, por tanto, en los candidatos a presidir la Comisión Europea, que actualmente dirige el conservador Jean-Claude Juncker.

Los cuatro nombres difundidos por el Partido Verde Europeo este lunes son:

Here are the four contenders to become the Green leading candidates for the European Elections in 2019: @pdsutter 🇧🇪🇪🇺 @BasEickhout 🇳🇱🇪🇺 @SkaKeller 🇩🇪🇪🇺 Atanas Schmidt 🇧🇬🇪🇺 https://t.co/xfxMqXOlns #Spitzenkandidat #EP2019 pic.twitter.com/JgfDYSdFdR

Estos cuatro aspirantes deberán reunir los avales de cinco partidos verdes europeos antes del 28 de septiembre. En el caso de que lo consigan, pasan a la siguiente fase.

A diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones europeas, el Partido Verde Europeo no celebrará unas primarias abiertas a la ciudadanía para elegir los dos candidatos a presidir la Comisión. En esta ocasión, serán únicamente los delegados de los partidos verdes los que elegirán quién liderará la lista en un congreso que se celebrará en Berlín entre el 23 y el 25 de noviembre.

"Los delegados del Partido Verde Europeo elegirán a los dos candidatos principales en nuestro próximo Consejo, entre el 23 y el 25 de noviembre en Berlín, de acuerdo con nuestra tradición de presentar a dos líderes", han asegurado Monica Frassoni y Reinhard Bütikofer, líderes del Partido Verdes Europeo, en un comunicado.

Estos cuatro aspirantes de Los Verdes se suman a las candidaturas ya anunciadas del alemán Manfred Weber como cabeza de lista del Partido Popular Europeo y el eslovaco Maros Sefcovic al frente del Partido Socialista Europeo.

A pesar de que se han presentado cuatro aspirantes en la contienda del Partido Verde Europeo, Keller y Eickhout parten como favoritos, ya que son muy conocidos a nivel europeo por su trabajo en Bruselas y Estrasburgo durante estos años. Además, pertenecen a partidos verdes más grandes.

La eurodiputada alemana ya fue candidata a presidir la Comisión Europea en las anteriores elecciones europeas de 2014, junto a José Bové. Por su parte, Eickhout se ha convertido en un referente en la lucha contra las emisiones de CO2 y contra la evasión fiscal por parte de las multinacionales.

España cuenta con dos partidos ecologistas representados en el Partido Verde Europeo, Equo e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que podrán por tanto elegir a sus candidatos. Ambas formaciones políticas son muy cercanas a Keller.

La eurodiputada alemana ha estado recientemente en Madrid, ciudad en la que mantuvo reuniones con la alcaldesa Manuela Carmena y el ministro Fernando Grande-Marlaska. Estuvo acompañada en esos encuentros de los eurodiputados Florent Marcellesi (Equo) y Ernest Urtasun (ICV), respectivamente.

También concedió una entrevista a El País en la que alertaba de que las próximas elecciones europeas serían una contienda entre "quienes defienden las fronteras" y los que aspiran a "construir una nueva Europa".

El apoyo de los dos partidos verdes españoles probablemente sea para Keller. La Red Equo Joven (juventudes del partido ecologista) difundió una imagen de apoyo a la alemana, en la que aparecía el eurodiputado Marcellesi.

Some of our activists yesterday shared their ideas for Europe at #EuIdeasLab "We want the irruption of sisterhood and citizen empowerment for a green transition. We want @skakeller for EU president!!" pic.twitter.com/XF1HdkegL6