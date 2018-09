Kim Jong-un se compromete a desmantelar el epicentro del programa nuclear norcoreano

El líder norcoreano, Kim Jong-un, se ha ofrecido a desmantelar por completo el complejo de Yongbyon, epicentro del programa nuclear norcoreano, si Estados Unidos toma "medidas correspondientes" con lo acordado por ambos países recientemente en Singapur.

Así reza la declaración conjunta que han firmado Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en su cumbre en Pionyang, en la que han reafirmado su compromiso de "eliminar las armas nucleares de la península coreana".

Pese al ofrecimiento, el proceso de desnuclearización de Corea del Norte sigue sin contar con ningún tipo de plazos ni de especificaciones técnicas para su ejecución.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha revelado además en un tuit que las dos Coreas presentarán una propuesta conjunta para celebrar los Juegos Olímpicos de 2032 en la península.

También asegura que Kim ha accedido a que se realicen inspecciones nucleares y a no lanzar ningún proyectil ni prueba mientras duren las negociaciones, y añade que el desmantelamiento de instalaciones será ante observadores internacionales.

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........