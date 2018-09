El bañador de 320 euros que se ha agotado y que no sirve para bañarse

¿Comprarías un bañador de 320 euros que no sirve para bañarse? Hay mucha gente que sí, como demuestra el éxito que ha tenido esta prenda de Gucci, que figura actualmente como "no disponible" en su página web.

Es un traje de baño blanco, con un gran logotipo vintage de la marca en su parte central y fabricado en licra brillante de color marfil. Escote halter, cuello de cuchara y fabricado en Italia.

Muy bonito, pero no sirve para bañarse. La primera en compartir su estupefacción por esta circunstancia fue Callum Markie, una tuitera británica.

oi i swear gucci is baiting the world



£290 for a SWIMSUIT that literally says in the product details that you can't even wear it to swim in



oh aye i can't wait to see girls walking the streets with their snorkel in position and their fkn arm bands on too pic.twitter.com/vH0olBJTRR