Un juez procesa a Ruiz-Huerta por acusar a la policía de torturas

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta ha sido procesada. Según ha adelantado la Cadena SER, el juzgado número 48 de Madrid ha mandado a juicio a diputada regional por denunciar supuestas torturas policiales en el programa de Jordi Évole, Salvados (La Sexta).

El caso se remonta a hace cuatro años cuando, ejerciendo entonces como abogada, Ruiz-Huerta aseguró públicamente que muchos de sus defendidos le transmitían que eran maltratados en sus detenciones. Faltaba un año para que la política se integrase en la formación morada de cara a las elecciones autonómicas del año siguiente.

Un juez procesa a la portavoz de Podemos en Madrid por denunciar maltrato policial en televisión https://t.co/SX3o3jqXhZ Informa @albert_poux — Cadena SER (@La_SER) 26 de septiembre de 2018

"La Policía maltrata a los detenidos de manera sistemática durante la detención. Desde el momento en que se produce la detención, durante la conducción, en los calabozos, y no solamente de forma física, no sólo les golpea, sino que les veja, les insulta y les humilla", sostuvo Ruiz-Huerta ante Évole. El periodista le indica que esa es una "acusación gravísima" y la ahora parlamentaria morada insiste en su denuncia. "Es una acusación gravísima y es una acusación que yo recibo de todos... No me atrevería a dar un porcentaje, pero rozaría el 90% de los clientes que yo asisto como letrada", concluyó.

Como recuerda la SER, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el auto de procedimiento abreviado después de que otro juzgado decidiera archivar el caso a finales de 2014, "y con la duda de si el caso debería ser llevado ante el Tribunal Superior de Justicia, al ser diputada regional y por tanto aforada".

La denuncia contra Ruiz-Huerta procede de varios sindicatos de policías y guardias civiles, mientras la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional hacía sus propias indagaciones. Así, se abrieron dos causas paralelas y la diputada tuvo que ir a declarar en dos ocasiones.

La causa abierta en el juzgado de instrucción 29 de Madrid por sus palabras quedó archivada en diciembre de 2014, y el juzgado 48 – el receptor final del proceso – dictó auto de procedimiento abreviado en enero de 2018, más de tres años después. La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER, confirmó este procesamiento a mediados del pasado mes de junio asegurando que habrá que estudiar su "intención" y "las circunstancias que rodearon" a sus declaraciones en Salvados.

Su defensa ha negado reiteradamente la existencia de delito en sus palabras y sostiene que estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión. "Doblemente reforzado por su condición de abogada y por tratarse de un asunto de interés general", añade. Buscaba "poner de manifiesto a la audiencia los problemas de un sistema de detención y custodia de detenidos que considera vejatorio" y cree que los denunciantes sacaron de contexto sus palabras.