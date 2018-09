Rosa Montero, a Carlos Sobera: "No vale todo, por muy bien que te paguen"

La escritora Rosa Montero ha criticado este viernes que el presentador Carlos Sobera se haya prestado a protagonizar el anuncio de una casa de apuestas online.

"La verdad, cada vez que veo en la tele los anuncios de Carlos Sobera (que me cae muy bien) publicitando los casinos online y aparentando que gana (ya sabemos que siempre gana el casino) se me estruja el corazón. No vale anunciar todo, por muy bien que te paguen", ha escrito Montero en Twitter.

La verdad, cada vez que veo en la tele los anuncios de Carlos Sobera (que me cae muy bien) publicitando los casinos online y aparentando que gana (ya sabemos que siempre gana el casino) se me estruja el corazón. No vale anunciar todo, por muy bien que te paguen. — Rosa Montero (@BrunaHusky) 27 de septiembre de 2018

Lo siento, pero tú y yo sabemos que la mayoría de los jugadores juegan por compulsión atroz y mas aún online — Rosa Montero (@BrunaHusky) 28 de septiembre de 2018

La escritora ha respondido, además, a una usuaria de la red social que le decía: "Con todo mi respeto, Rosa, tenemos una mala visión del juego, los juegos online y las casas de apuestas, cuando realmente no son malos, sólo debemos tener más información sobre ellos y su correcto uso siendo siempre mayor de edad y consciente de lo que se está haciendo".

"Lo siento, pero tú y yo sabemos que la mayoría de los jugadores juegan por compulsión atroz y mas aún online", ha replicado la escritora.

Rosa Montero hace referencia a unos anuncios en los que Carlos Sobera aparece promocionando 888poker.es y en los que se ve cómo el presentador apuesta y gana.

"Los anuncios no hacen ludópatas, pero no ayudan. Que Rafa Nadal anuncie Pokerstars me sabe a cuerno quemado. Tiene mucho tirón entre los jóvenes y ese mensaje no es positivo. Si tienes predisposición a jugar en el momento en el que entres estás perdido: es inmediato, adictivo y compulsivo", aseguraba a El HuffPost Gonzalo, que antes de cumplir los 40 años ya había llegado a deber 300.000 eurospor su adicción a las apuestas.