La prueba que demuestra que llevas toda la vida rallando mal el queso

Seguramente uses el rallador de queso más de lo que piensas sobre todo si eres aficionado a la pizza o la pasta. Aunque existen distintos modelos, si eres de los que tienes uno cuadrado con varios lados y distintos grosores, seguramente lo hayas estado utilizando siempre mal y no te habías dado cuenta.

Lo más normal es colocarlo en vertical y rallar el queso de arriba a abajo dejando que caiga por el interior. Pues no, este vídeo compartido en Twitter por la usuaria británica @beasymss demuestra que llevas haciéndolo mal toda la vida: hay que colocarlo en horizontal y utilizar el otro lado del prisma para recoger el queso y después volcarlo en el recipiente.

De esta forma se evita tener que 'apuntar' para que el queso caiga dentro del recipiente o que se quede pegado a la pared interior.

Ok, I was today years old when I found out THIS is how a cheese grater is used !? I feel a fool pic.twitter.com/OwE0Cvm8ZO