Trump condena los "atroces" intentos de ataque y llama al país a "unirse"

El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó hoy lo que consideró "atroces" intentos de ataque contra destacadas figuras demócratas de EEUU, e instó al país a "unirse" para rechazar los "actos o amenazas de violencia política".

"Estamos extremadamente enfadados, disgustados, infelices sobre lo que ha ocurrido esta mañana, y llegaremos al fondo de esto", dijo Trump al comienzo de un discurso en la Casa Blanca sobre la crisis de adicción a los opiáceos en Estados Unidos.

"Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y enviar el mensaje claro, rotundo, inconfundible de que los actos o amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en Estados Unidos", subrayó.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh