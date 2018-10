Si en algo es experta J.K. Rowling es en crear grandes historias con personajes complejos, atractivos y guerreros. De hecho, todos los de la historia de Harry Potter despiertan algo entre sus seguidores, para bien o para mal.

Ahora que Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones en Brasil, todos los fans de la historia han identificado al presidente con el mago oscuro Lord Voldemort. Además, creen ver en la autora, en algunos de sus personajes y en el mundo que ha sido capaz de plasmar en el papel la clave para luchar contra el ultraderechista.

Los entusiastas de Harry Potter han empezado a enviar mensajes a través de Twitter a J.K. Rowling. Todos han coincidido en lo mismo:

@jk_rowling I voted today with HP in my hands, because literature sets us free and makes us think. I fight against Who Must Not Be Named in my country, Brazil. pic.twitter.com/gNFEIBaFMj — Gisa (@Gisa39071981) 28 de octubre de 2018

"Hoy voté con Harry Potter en mis manos, porque la literatura nos hace libres y nos hace pensar. Lucho contra 'Quien no debe ser nombrado' en mi país, Brasil".

@jk_rowling Well, Voldemort just won the presidential run here in Brazil. We're fucked. Wish us luck! — Michelli Fitz (@MichelliFitz) 28 de octubre de 2018

"Bueno, Voldemort acaba de ganar la carrera presidencial en Brasil. Estamos jodidos. ¡Deséanos suerte!".

@jk_rowling Please send some love to Brazil. Today is a very important day to all of those who fight for freedom and community.. I couldn't vote today and I'm broken hearted my heart need a little bit of magic this afternoon . 💔🇧🇷 — Allefy (@allefyA13) 28 de octubre de 2018

"Por favor, envíe un poco de amor a Brasil. Hoy es un día muy importante para todos aquellos que luchan por la libertad y los derechos. No pude votar hoy y tengo el corazón roto. Necesito un poco de magia esta tarde".

@jk_rowling Brazil has just elected a racist and homophobic president, a Brazilian Trump, and I can only look for calm in the phrases you created for Dumbledore. Thank you so much for this. — kéron (@kdekaron) 28 de octubre de 2018

"Brasil acaba de elegir a un presidente racista y homófobo, a un Trump brasileño, y solo puedo encontrar la calma en las frases que creaste para Dumbledore. Muchas gracias por ello".

Hi @jk_rowling - Brazil is about to elect a pro-dictatorship, homophobic, misogynist, racist, and often called fascist, far-right presidential candidate. When is Dumbledore's Army apparating to Brazil to tell your fans how to fight Voldemort? — Antonio Henriques (@AHenriquesJr) 23 de octubre de 2018

"Brasil está a punto de elegir a un presidente de extrema derecha, pro-dictadura, homófobo, misógino, racista y fascista. ¿Cuándo aparece el Ejército de Dumbledore en Brasil para decirle a tus fans cómo luchar contra Voldemort?".

@jk_rowling you're the heroine of my childhood and adolescence, so trust me when I say I have no one else to turn to. Brazil has Voldemort as its new president, and I just can't stop crying — Filha do Tio do Pavê (@malu_elesbao) 28 de octubre de 2018

"Eres la heroína de mi infancia y adolescencia, así que confía en mí cuando te digo que no tengo a nadie más a quien recurrir. El nuevo presidente de Brasil es Voldemort y no puedo dejar de llorar".

@jk_rowling My country, Brazil, is going through a dark phase. However, among other things, because of Harry Potter, I still have hope that everything will be fine. Thank you for writing about love and for showing us we can overcome evil. — miranda (@msdmiranda) 27 de octubre de 2018

"Brasil está atravesando una fase oscura. Sin embargo, gracias a Harry Potter, todavía tengo la esperanza de que todo irá bien. Gracias por escribir sobre el amor y por demostrarnos que podemos vencer el mal".

@jk_rowling So Brazil just elected Grindewald as the new president. We are afraid but let's hope we have the strenght to keep fighting as the good witches and wizards did. — Bruna Rabelo (@bruh_rabelo) 28 de octubre de 2018

"Brasil acaba de elegir a Grindelwald como el nuevo presidente. Tenemos miedo, pero esperemos tener la fuerza para seguir luchando como lo hicieron las brujas buenas y los magos".