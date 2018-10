Cinco beneficios del limón que no tienen que ver con la comida

No importa la época del año en la que estemos, siempre es buen momento para hablar del limón. Esa frutita que le pone sazón a todo y que consumimos con mucha frecuencia.

Sin embargo, al ser una fruta que forma parte de nuestra vida diaria, sus beneficios pasan desapercibidos. Si bien es un producto que casi siempre tenemos a mano (qué sería de unos buenos tacos sin limón) su uso no se limita solo a la cocina.

Para muestra, te proponemos cinco usos que no tienen que ver con exprimirlo sobre una comida o utilizarlo para decorar un cóctel.

1. Para peinarse

Westend61 via Getty Images El limón es un gran sustituto del gel.

Si no te pusieron limón en el cabello cuando eras pequeño, no tuviste infancia. Este es un remedio casero de antaño ya que el limón es un gran sustituto de la gel o la cera. Quién va atreverse a negarle a su madre que gracias al limón el cabello se mantenía intacto durante el día.

2. Como desodorante

Sí, leíste bien y seguramente lo has hecho, pero te diremos por qué no debes sentirte mal. El limón tiene una gran cantidad de Vitamina C, por lo que sus antioxidantes impiden el mal olor.

3. Es un gran exfoliante

Petri Oeschger/ Getty Images

El limón también es un gran aliado de la belleza. Una mascarilla casera con limón es ideal para remover las células muertas, darle suavidad y brillo a tu rostro. Lo mejor es que es muy fácil de preparar. Apunta esta de limón con azúcar:

Exprime un limón.

Coloca en un recipiente (o en la palma de tu mano) una cucharadita de azúcar con el jugo del limón.

Mézclalo hasta tener una consistencia firme.

Ponlo en tu rostro haciendo círculos suaves (evita el contorno de ojos).

Deja actuar de 15 a 20 minutos (sentirás dura la piel).

Remuévelo con agua tibia.

No olvides tu crema hidratante después de la mascarilla

Consejo: es recomendable hacer la mascarilla por la noche para que no tengas que salir o maquillarte.

4. Refuerza el sistema inmune

Al igual que naranjas, el limón también contiene mucha Vitamina C. Hay quien le agrega unas gotas a su vaso de agua natural para evitar resfriados, pero existen muchos más beneficios del agua con limón que puedes consultar dando clic aquí.

5. Es un desinfectante natural

¿Quién no ha recurrido a un limón para desinfectar los cubiertos, o ha utilizado una toallita en un puesto callejero o hasta restaurante? Aunque existen algunas dudas sobre esta práctica te decimos por qué surgió, algo que supone un gran argumento.

El nivel de acidez del jugo del limón es muy alto. Su pH es de 2.3 lo que significa que puede matar las bacterias, ya que se modifican al ponerse en contacto con el pH del limón, lo que les impide vivir.

Este artículo se publicó originalmente en la edición mexicana de El HuffPost y ha sido adaptado.