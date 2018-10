El "polémico" detalle en esta foto de Jesús Álvarez ('Telediario de TVE') que no volverás a ver en televisión

Jesús Álvarez, uno de los periodistas deportivos más reconocidos y famosos de España, y exconductor de los Deportes de Televisión Española en el Telediario 2, ha hablado de un importante cambio en su imagen tras la llegada de Rosa María Mateo a la dirección del ente público.

El periodista ha contado en El Mundo que no le costó digerir los cambios de la nueva dirección de RTVE: "Cuando se cambia después de tantos años, pues llama más la atención. Yo sé que, cuando estas cosas suceden, pues se cambia porque la gente viene con sus ideas, con sus programas y con su equipo ya en la mente".

Álvarez ha hablado de un importante cambio que puede que pasase desapercibido para muchos espectadores y es que, Rosa María Mateo le habría prohibido llevar su famoso pañuelo en el bolsillo de la americana, una de las señas de identidad del periodista, porque era "de derechas".

"No es así exactamente. Lo que ha habido es no sé si recomendación o sugerencia o comentario en el sentido que no gustaba que determinados presentadores llevásemos pañuelo. No sé si es una norma estética de la casa o de cualquier otro tipo. Ha sido una de mis señas de identidad, pero tampoco me preocupa mucho el no llevarlo ahora. A lo mejor es que la moda es no llevarlo y me están ayudando a que vaya a la moda", ha explicado.

Tras abandonar su puesto en los deportes de las noches de TVE, Álvarez ha sido reubicado enLos Desayunos de Xabier Fortes en las mañanas del ente público.