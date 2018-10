El enganchón de Dani Martín y Taburete en Twitter tras su paso por 'La Resistencia' de Broncano

Dani Martín y Taburete, el grupo de Willy Bárcenas, han vivido en Twitter un encontronazo con buenas palabras.

El que fuera voz de El Canto del Locoha declarado en una entrevista en La resistencia, de David Broncano, que no le gusta la música de Taburete, que no los tiene en sus listas de Spotify y que no ha realizado ninguna colaboración con ellos.

Los 40 se ha hecho eco de esa entrevista y ha intentado buscar argumentos con los que convencer al cantante para que le dé una oportunidad a la música de Taburete.

Martín también señaló que no tiene nada en contra de Willy Bárcenas, pero eso no ha impedido que Taburete publicase en redes una respuesta irónica al tuit en el que se promocionaba la entrevista de Martín. "En casa de Dron si que se pueda entrar con zapatillas Dandi. Abrazos".