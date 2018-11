"Vergonzoso": los concursantes de 'OT' celebran el despido de Itziar Castro

Este miércoles se conoció la noticia de que Itziar Castro dejaría de ser profesora en la Academia de Operación Triunfo al ser despedida por no haber "conseguido los objetivos esperados en su área", según señala el comunicado emitido Gestmusic.

La propia Castro confirmó que la habían echado de OT y que la decisión había sido "tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase".

Poco después, se filtró que Los Javis serían sus sustitutos y este jueves ha sido el momento de comunicárselo a los concursantes del programa.

Después del reparto semanal de temas, Noemí Galera y Manu Guix se han dirigido a los triunfitos para leerles el comunicado de despido de su profesora de Interpretación y, para sorpresa del público que seguía el programa a través del directo en YouTube, los concursantes no sólo no se han inmutado ante la noticia, sino todo lo contrario: al enterarse de que Los Javis eran sus nuevos profesores, no han podido aguantar la emoción, reflejada perfectamente en sus caras, saltos de alegría y hasta lágrimas.

Les comunican que Los Javis van a ser los nuevos profesores de interpretación. #OTDirecto1NOVpic.twitter.com/Z4C7NaIvF0 — bastardo (@bxstxrdoTV) 1 de noviembre de 2018 Y ahora las redes sociales están que arden. Por un lado, se critica la forma en que el programa está tratando el despido de Itziar Castro y, por otro, llama especialmente la atención la reacción que han tenido los triunfitos: Pues espero que si estos chicos se enfrentan a un despido alguna vez en sus vidas nadie se comporte como ellos mismos lo están haciendo ahora. Tela. #OTDirecto1NOV — Rugen Las Flores 🌬💨 (@LeValeAOtros) 1 de noviembre de 2018