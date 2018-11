Un tuitero triunfa con su hilo contando cómo la homeopatía le "salvó de la muerte"

En medio de la discusión sobre las grabaciones de Villarejo a Cospedal y la polémica de Dani Mateo con la bandera de España en El Intermedio, el usuario @PhantomRE se coló con una historia viral que ha hecho pensar a muchos.

"Nunca os he contado cómo una vez la homeopatía me salvó de la muerte", comenzó a tuitear este usuario, que, por supuesto, creó consternación con este primer mensaje. "Con la polémica que ha saltado estos días, creo que lo indicado es que lo cuente", agregó.

Y allá que fue:

Tenía yo 2 años y estábamos pasando unos días en Roa, mi pueblo Mi madre me perdió de vista durante unos instantes y cuando volvió pegó un grito y agarrándome rápidamente cogió el teléfono

Resulta que me había encontrado con su bolso abierto y todo desparramado por el suelo. Yo claro, sentía curiosidad y todo lo tenía que investigar. Resulta que había abierto un bote y su contenido ahora estaba en mi estómago, me había comido todas las pastillas

Pues mi madre todo nerviosa que llama a toxicología y ellos muy profesionales la intentan tranquilizar y la preguntan que qué es lo que he tomado y cuanta cantidad. Y la pobre mujer con la angustia les cuenta que un bote entero de veneno de abeja que estaba tomando para un dolor

Entonces la preguntan el nombre del fármaco y ella les cuenta que es un tratamiento homeopático que llevaba un tiempo tomando para la mano Pues la chica al otro lado del teléfono la dice entre risillas que no se preocupe, que yo estaré bien. Que ni tomándome 20 botes seguidos

Y así es como de no ser por la homeopatía yo me habría tomado pastillas de medicina de verdad y probablemente no estaría aquí ahora mismo