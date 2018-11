Polémica por lo que hace Dani Mateo con una bandera de España en 'El Intermedio'

Este miércoles, la princesa Leonor se ha estrenado como princesa de Asturias en un acto público. Su primera intervención pública ha tenido lugar durante la Lectura de la Constitución Española con motivo del 40º aniversario de la aprobación de la Carta Magna en las Cortes que, además, ha coincidido con el 13º cumpleaños de la heredera de la Corona.

En el programa de humor 'El Intermedio' (La Sexta) hicieron esa misma noche una parodia de ese momento. El presentador Dani Mateo lee el prospecto de un medicamento y termina limpiándose los mocos con la bandera de España, a la que llama"trapo que venden los chinos".

En pocos minutos, Dani Mateo se convirtió en Trending Topic en Twitter con comentarios que criticaban ese chiste y con otros que decían que se trataba, de eso, de un broma en un programa que trata la actualidad política desde el humor.

Me preocupa enormemente que mucha gente considere positivo que en otros países Dani Mateo estaría en la cárcel. El humor nunca debería ser un delito. Que no venga nadie luego con Je suis Charlie.

No me entero con Dani Mateo. Es tan fácil como te lo explico a continuación: pic.twitter.com/p306RLasF6

Me siento tremendamente ofendido por ese personaje (Dani Mateo), he sido un seguidor del intermedio desde que empezó, pero no pienso verlo nunca mas, es mas, me uno a cualquier acto juridico que se pueda emprender en su contra y en ls del programa.

PENOSO