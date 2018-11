"Ha sido una hora de chorreo continuo": un padre arrasa tras contar la bronca que le ha echado la profesora de su hija

Lo habitual es que las reuniones entre profesores y padres tengan un protagonista: el alumno/hijo. En ocasiones, sin embargo, los protagonistas son los padres. Uno de ellos está arrasando en redes sociales tras relatar la "bronca" que le echó la profesora de su hija de tres años en la última tutoría: "Ha sido una hora de chorreo continuo".

"Me ha cateado", comienza el relato del padre, que tiene ya más de 4.000 retuits y casi 8.000 'me gusta'.

Ha sido una hora de chorreo continuo. Resulta que: no ha llevado el cuaderno de inglés que tengo en casa todavía con el plástico. "No sabía que tenía que traerlo ya". Me dice que le dio una nota a la niña. Pero vamos a ver.

La bata. Que dijo que no la pusiéramos el lunes en la cartera abrochada. Dobladita y limpita, pero sin abrochar. Que luego ella las tiene que desabrochar todas. PARA UNA COSA QUE HAGO BIEN Y ESTÁ MAL. Eso cuando la trae. Que haga el favor de no olvidarme más.

Que tenía que traer una garrafa de agua vacía para hacer un tambor. "Ya la trajo", respondo satisfecho. "Al cabo de un mes". "Es que teníamos que bebernos el agua primero, jeje". No le hace gracia porque ni me mira. La reunión se va torciendo.

Ni cuaderno de inglés, ni bata, ni garrafa de agua. Y encima bromitas. Efectivamente, la conversación va a ir a peor:

Que no hemos puesto el nombre en toda la ropa. "Vale, lo siento, es que son muchas prendas...". Respuesta: "A ver, no es tan difícil, con un rotulador es un momento".

MIRA. Ya te digo que bordar el nombre no lo bordaré. Pero pintarrajear la ropa tampoco. Me tengo que poner, vale.