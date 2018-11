Lluvia de críticas a un reportero de Telemadrid por su reportaje sobre Madrid Central

El arranque de Madrid Central ha generado satisfacción en el Gobierno de Manuela Carmena por la reducción del tráfico detectada este viernes sin mediar aún sanciones, mientras que la Comunidad de Madrid y el PP lo han calificado de "parodia" y "fake" minimizando su efecto por la falta de multas y controles de acceso.

Carmena ha asegurado que "la medida va fluyendo como se esperaba" y ha celebrado que se viesen "muchos taxis" en este "cinturón", donde de forma general solo deben circular, además del transporte público, los residentes y sus invitados, coches poco contaminantes (etiquetas Cero Emisiones y Eco) y vehículos B y C que acudan a aparcamientos.

Para contar cómo estaban viviendo los madrileños la llegada de Madrid Central, un reportero de Telemadrid ha salido a la calle para preguntar a los madrileños. Masegosa ha recibido multitud de críticas en redes porque muchos consideran que solo estaba buscando respuestas contrarias a Madrid Central.

Y claro, muchos destacan que haya buscado por todos los medios cosas negativas.

No les afecta... No les afecta?

Busca otro tío...!

Y si no otro...!

Pregunta a la de los niños!

Al del coche que parece pijo! Puta vida es giri, ostia! no es belga, déjale busca a otro!

Ninguno... Cruza y a por otro! Tampoco... Que coño pasa mira los que salen de misa o algo Joe! pic.twitter.com/IDIoFyIztS