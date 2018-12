Gana el balón de oro femenino y la pregunta que le hacen indigna a todo el mundo

Era una ocasión única: por primera vez en la historia de la publicación France Football, el Balón de Oro también tenía nombre femenino. En una noche mágica la noruega Ada Hegerberg, del Lyon, fue la primera jugadora en ser proclamada mejor futbolista del mundo y, muy emocionada, recogía su premio y ofrecía un discurso donde apelaba a mujeres y niñas a "creer en sí mismas".

Hasta aquí todo estupendo (y necesario).

Pero la historia se tuerce cuando al dj y productor que ejerció de conductor de la gala, Martin Solveig,no se le ocurre otra cosa que preguntarle a Hegeberg si sabía perrear. "¿Puedes hacer twerking?", le preguntó, mientras la jugadora del Lyon se limitaba a responder un contundente 'no' con semblante más que serio y procedía a abandonar el escenario.

Finalmente, Solveig se disculpó y Hegerberg acabaron bailando agarrados.

El momento de la reconciliación.

Más tarde el presentador publicó un mensaje en el que reiteraba sus disculpas:

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don't invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R