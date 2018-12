"¡Ya está bien!": Bronca en 'El Programa de AR' entre Marta Nebot y el abogado de 'La Manada'

Marta Nebot, colaboradora del programa El Programa de AR de Telecinco, presentado por Ana Rosa Quintana, ha mostrado su enfado con la sentencia de La Manada y con el abogado defensor de los condenados, Agustín Martínez.

"Lo que denota esta sentencia es que en este país, si te agreden sexualmente, o te pegan o no te han agredido. Entonces, están invitando a las mujeres que son agredidas a ser sumisas o a rebelarse para que las peguen", ha señalado Nebot, cuyo enfado era notable.

Un cabreo que ha ido in crescendo cuando hablaba sobre el caso de la joven víctima de La Manada. "A esta chica le ha pasado lo que ha pasado y todavía tenemos que aguantar que se diga que es abuso. ¡Abuso! Lo mismo que si te empujan en el Metro. Y perdonadme, pero esto no es un abuso, esto no es un abuso".

TELECINCO.ES Marta Nebot en 'El Programa de AR' de Telecinco.

Joaquín Prat, presentador del programa de este viernes en ausencia de Quintana, ha respondido a Nebot asegurando que para que haya agresión tiene que haber "intimidación". "Eso es lo que valora el tribunal".

"No, no, perdóname", ha respondido la colaboradora, "hay dos jueces de los cinco que sí que ven esa intimidación". "Es que, efectivamente, a esta chica lo único que no le pasó es que no le dieron dos hostias, es lo único que no le pasó. Y parece ser que te las tienen que dar para que digan que te violaron y que te agredieron. Y eso es, afortunadamente, lo que hoy está en duda y lo que parece que va a cambiar. Porque, chica, ¡ya está bien! ¡Ya está bien!".

Martínez, que había permanecido callado hasta ese momento, respondió a Nebot con sus mismas palabras. "Ya está bien de hacer demagogia, esto es hacer demagogia".

"¿Demagogia?", se metió Juan Carlos Monedero, que también se encontraba en la mesa de tertulia. "Que tenga usted espacio para decir estas barbaridades, es tan terrible...", ha dicho el cofundador de Podemos, que relacionó las palabras de Martínez con el ascenso de la ultraderecha en España.

TELECINCO.ES Marta Nebot y el abogado de La Manada, Agustín Martínez, en 'El Programa de AR' de Telecinco.

"Yo no hago política", ha contestado el abogado de La Manada, quien dice que sólo intenta "aplicar una visión del Derecho". "Lo que ustedes están diciendo no responde a la verdad", ha afirmado Martínez, quien dice no estar "de parte" pese a defender a los acusados.

Puedes ver el momento completo pinchando en este enlace.

Photo galleryManifestaciones La Manada See Gallery "¡Ya está bien!": Bronca en 'El Programa de AR' entre Marta Nebot y el abogado de 'La Manada' 1/ 31









Manifestaciones La Manada 1/ 31