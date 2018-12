"Es un acto de cobardía": la oposición británica critica el retraso de la votación sobre el Brexit

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, ha considerado una "medida desesperada" el aplazamiento de la votación sobre el Acuerdo de Retirada de la UE que iba a tener lugar este martes en la Cámara de los Comunes y en la que el Gobierno de Theresa May se arriesgaba a una sonada derrota.

Corbyn ha asegurado en un comunicado que "el Gobierno ha decidido que el acuerdo del Brexit de Theresa May es tan desastroso que ha tomado la medida desesperada de retrasar su propia votación en el último momento".

"No tenemos un Gobierno que funcione", ha añadido el principal líder de la oposición, que ha defendido en cambio el "plan alternativo" de los laboristas para negociar un nuevo acuerdo que anteponga el empleo, a pesar de que la Comisión Europea ha dado por cerrado el proceso de diálogo.

No es el único que ha criticado a May. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha acusado a la primera ministra británica de actuar con "patética cobardía". "Así que está confirmado - Es una patética cobardía por parte de la primera ministra. Una vez más, los intereses del partido tory (conservador) son para ella una prioridad mayor que cualquier otra cosa. Esto no puede continuar", ha declarado Sturgeon en Twitter.

So it is confirmed - pathetic cowardice it is from PM. Yet again the interests of the Tory party are a higher priority for her than anything else. This can't go on. https://t.co/P6dzhZEH7d