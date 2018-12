Si por algo se está caracterizando esta edición de Operación Triunfo es por cuestionar las acepciones machistas que tienen ciertas palabras del diccionario. Primero fue la polémica protagonizada por Miki y María por no querer cantar "mariconez" de la canción Quédate en Madrid, de Mecano, y después la reflexión que hizo Alba sobre el significado de la palabra "arreglada" en una clase. Este domingo han vuelto a darle un toque de atención a la RAE cuestionando los sinónimos de "chica" y comparándolos con los de "chico".

Julia enumeró a Sabela y Alba las palabras que se incluían como sinónimos de chica, todas ellas relacionadas con el ámbito doméstico. "Sinónimos de chica queridos televidentes: criada, sirvienta, chacha, asistenta", leyó la joven gaditana, antes de hacer lo propio con las palabras relacionadas con "chico". "Muchacho, chaval, adolescente, rapaz, joven", detalló.

Esto es lo que dice en @RAEinforma si buscas sinónimos de "chica"...

Que luego digan que la lengua no es importante...

Gracias @OT_Oficial por visibilizarlo y a ver si lo cambiamos de una vez por todas #OTDirecto9Dic#OTDirecto10DICpic.twitter.com/7uDY75eIuK — Lara🦄/ ¡THEN POLKA! (@itslarabx) 9 de diciembre de 2018

La reacción de sus compañeras no se hizo esperar: a la cara de sorpresa de Alba se sumó una reivindicación de Sabela en tono irónico. "Eso es lo que hay en nuestro diccionario de sinónimos ¡Viva la RAE, claro que sí!", bromeó la gallega, a lo que Alba respondió con una clara referencia a las críticas por las anteriores reflexiones lingüísticas dentro del programa. "Bien chavales, bien. La lengua no tiene nada de importancia en esta sociedad, tenemos cosas más importantes por las que luchar, que no luchamos por ellas cuando hablamos bien tampoco", apostilló.

El momento vivido en la Academia lo ha inmortalizado la usuaria de Twitter @itslarabx, que ha compartido el vídeo de la reflexión y ha mencionado a la cuenta de la RAE en esta red social para denunciarlo. Algunos tuiteros han apuntado que el diccionario que utiliza Julia no es el oficial de la RAE, sin embargo, si se busca tanto en diccionarios como el Espasa-Calpe o en el de Santillana incluido en El País se puede comprobar que los sinónimos son exactamente los mismos.

El País Sinónimos de "chica".

Espasa/Wordreference Sinónimos de "chica".