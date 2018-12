La polémica está servida. Y eso que quedan más de cinco meses para Eurovisión 2019.

La elección de los 17 primeros temas que defenderán los concursantes de Operación Triunfo para acudir al festival de la canción del 18 de mayo, su reparto desigual y el hecho de que tres concursantes (Dave, África y Alfonso) se hayan quedado fuera del mismo están levantando ampollas.

Primero fueron los fans del talent show los que alzaron la voz y poco a poco lo han hecho los concursantes. Damion, expulsado en la gala 6 y al que le han asignado la canción Sale, ha tirado de ironía en Twitter para recordar aquella primera promesa de Tinet Rubira.

El director de Gestmusic dijo en la rueda de prensa de presentación del programa, en septiembre, que todos los concursantes de OT aspirarían, a representar a España en Eurovisión.

"Y yo pensaba que todos juntos íbamos a construir la ciudad 👍", ha escrito Damion, que en cuestión de una hora ha acumulado más de 5,500 retuits y cerca de 13.000 me gusta.

Y yo pensaba que todos juntos íbamos a construir la ciudad 👍 — Damion (@damionot2018) 11 de diciembre de 2018

A la queja del triunfito se han sumado los tres concursantes sin tema. África se ha quedado con cara de póker, Dave también ha tirado de ironía y se ha buscado otro papel en Eurovisión 2019 y Alfonso también ha escrito algo.

Ahí no quedan las quejas porque también Noelia, expulsada en la gala 7, ha alzado su voz. Su tuit, mucho menos irónico, ha resumido lo que todos hemos pensado al leer todas las canciones: "No me salen las cuentas....".

También Joan Garrido ha lamentado la agridulce noticia. Con un tema en cartera (interpretará A tu lado con Marilia), ha lamentado no poder compartir la noticia con toda la familia.

No me salen las cuentas............ 🥺😰 — Noelia (@noeliaot2018) 11 de diciembre de 2018 Muy feliz por vivir esta nueva experiencia! Una pena no poder compartirla con toda mi família. — Joan Garrido (@jgarridoot2018) 11 de diciembre de 2018

La respuesta de Tinet

Al levantamiento de triunfitos y de fans de OT ha reaccionado el director de Gestmusic, quien ha elegido el tuit de Alfonso para hacer una aclaración.

"A la gala de Eurovisión solo entrarán 10 temas, siete quedarán descartados", ha escrito, sin hacer ninguna referencia a los tres concursantes que se han quedado sin canción.

A la Gala de Eurovisión solo entraran 10 temas. 7 quedaran descartados https://t.co/tRX5WItA7m — Tinet Rubira (@tinetr) 11 de diciembre de 2018

Según el comunicado de TVE, en los próximos días los concursantes grabarán un minuto de sus canciones. Estos cortes se colgarán en RTVE.es la noche del 19 al 20 de diciembre, durante la emisión de la gran final de OT 2018. A partir de ese momento, se podrá votar diariamente tres canciones.

Las votaciones se cerrarán el 2 de enero a las 23:59 horas. Las tres canciones más votadas por el público se clasificarán directamente para la gala especial de OT Eurovisión en la que se elegirá la canción española para Tel Aviv 2019. Además, una comisión formada por dos miembros de la dirección RTVE, 1 de RTVE Digital y 2 profesores de la Academia elegirán el resto de canciones que sonarán en la gala de entre las 14 restantes.

