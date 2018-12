Miki ha sido el último expulsado de Operación Triunfo. El catalán abandonó la Academia en la semifinal emitida este miércoles en TVE, aunque optará a representar a España en Eurovisión y participará en la gala próximo mes de enero con nada menos que tres canciones. Apenas unas horas después de salir del programa ha concedido una entrevista a Vertele en la que ha hablado de la polémica generada después de que tres de sus compañeros se quedasen fuera de esta selección para representar a España en el certamen europeo. África, Dave y Alfonso no tienen canción para esta gala.

"Cuando me dieron las canciones de Eurovisión me pareció un poco raro, porque tener tres temas y que hubiese compañeros fuera sin ninguno me pareció bastante extraño", ha señalado, aunque no quiso culpar a sus profesores presentes en el reparto de temas, Noemí Galera y Manu Guix, porque sabía que no había sido su decisión. "Sabía que se decidía desde otra parte, no quise decir nada por si mis compañeros y ellos mismos pensaban que era un desagradecido, en plan: '¿Te damos tres temas y encima te quejas de que hay otros que no tienen?".

El joven ha recalcado que entre La venda, El equilibrio y Nadie se salva, junto a Natalia, no tiene una favorita pero sí que hubiese preferido que el reparto fuese más igualitario. "Las canciones me gustan, pero me gustaría que todas y todos tuviésemos mínimo un tema", ha enfatizado.

Tinet Rubira, director de Gestmusic, se pronunció este martes 11 sobre la polémica y señaló que se ha dado un paso hacia delante con respecto a OT 2017 y que se habían incluido más concursantes.

El año pasado solo tuvieron canción los finalistas, este año los finalistas y 8 concursantes más. Creo que este año se han ampliado las opciones. https://t.co/zbkEBZfsWg — Tinet Rubira (@tinetr) 11 de diciembre de 2018

Miki fue el primero en cantar en catalán dentro de la Academia con la canción Una lluna a l'aigua, de Txarango, aunque ha dejado muy claro que no lo haría en el certamen europeo: "Eurovisión representa a España y hay que cantar en español".