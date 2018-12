El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha vuelto a criticar las previsiones meteorológicas de la televisión porque, según denuncia, hacen que su comunidad autónoma cargue injustamente con la fama de lluviosa.

En el programa de La Sexta Carretera y Manta que presenta Jesús Cintora, Revilla ha afirmado que ese sambenito no se corresponde con la realidad y ha argumentado que otras regiones, como Galicia, son más lluviosas. El político ha añadido que en Cantabria hay un "microclima" que no afecta a toda la región y que hay 100 días al año en los que no llueve.

El presidente cántabro dice que esa fama de región con mal tiempo hace mucho daño al turismo. Y no ha tenido reparos en afear en directo al hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, que contribuya a la mala fama climática de Cantabria.

"Yo con esto tengo un cabreo... porque hace mucho daño a la economía de Cantabria. Yo tuve que salir, te acordarás, cuando anunciastéis (no sé si tú o alguien, creo que tú porque yo veo tu cadena) una ciclogénesis expansiva o explosiva. Y yo digo: 'Pero si hay viento sur. ¿Cómo va a ocurrir esto mañana?", ha afirmado.

Luego ha explicado que se fue a Peña Cabarga y que desde allí se veía que no había ni una nube en toda Cantabria. "No hay derecho a espantar a la gente", le ha criticado a Brasero.

"Ese día tampoco pusimos ninguna ciclogénesis. Eso había sido anteriormente a ese fin de semana que tan buen tiempo hacía. Antes siempre era que el hombre del tiempo siempre se equivoca. Ahora lo hemos cambiado y es que el hombre o la mujer del tiempo pocas veces se equivoca", se defendió Brasero.