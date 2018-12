Manuela Carmena reacciona a esta foto... y cuelga el vídeo más inesperado

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reaccionado a la multitud de bromas que se están haciendo en las últimas semanas por su parecido con la embajadora de Polonia, Marzenna Adamczyk, con quien se hizo una foto recientemente.

Ambas dirigentes han vuelto a coincidir ahora y Carmena ha subido un vídeo a Twitter con el momento. "Me he encontrado con Marzenna Adamczyk, embajadora de Polonia, en La Navideña Feria Internacional de las Culturas, en @ mataderomadrid. Qué divertido que me encontréis parecido con una persona tan genial", ha escrito junto a las imágenes.

Me he encontrado con Marzenna Adamczyk, embajadora de Polonia, en La Navideña Feria Internacional de las Culturas, en @mataderomadrid. Qué divertido que me encontréis parecido con una persona tan genial. pic.twitter.com/GaIASXqdCq — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 14 de diciembre de 2018

A la publicación ha reaccionado hasta el cómico David Broncano, que ha escrito: "Mis dos señoras mayores favoritas".

Mis dos señoras mayores favoritas 😍 https://t.co/Y43MtbN7g8 — David Broncano (@davidbroncano) 14 de diciembre de 2018

Estas fueron algunas de las bromas que generó la foto en su día:

A la derecha, cuando Carmena viaja a Barbados para escuchar un discurso de Ross sobre paleontología. pic.twitter.com/bfM7FQxTW4 — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 1 de diciembre de 2018

Diferencia entre tapa y ración pic.twitter.com/Codw4DRXK1 — El Paquito (@padiru48_2) 30 de noviembre de 2018

Cariño, he agrandado a la yaya. pic.twitter.com/xrDNZqnX9R — No es Photoshop (@NoEsPhotoshop) 30 de noviembre de 2018

Joaquín Reyes se está pasando un poco. pic.twitter.com/aBvn9R4Qdu — Afilado (@jotajotabr) 30 de noviembre de 2018

Carmena cuando va en coche y Carmena cuando va en moto. pic.twitter.com/D8ms4Xvcc0 — Dios (@diostuitero) 30 de noviembre de 2018

¿Las Supremas de Móstoles no eran tres? pic.twitter.com/8xjY6YMLpc — Roboz (@LI3PeO) 30 de noviembre de 2018

Después de esto nos vamos al Manila a menrendar. pic.twitter.com/nRCL2pcJQn — Manolo (@Stefanypowers) 30 de noviembre de 2018

Manuela Carmena y la embajadora de Polonia son como ver juntos a Growlithe y Arcanine. pic.twitter.com/0KvDBfXBCY — Hansen. (@cometelasopa) 30 de noviembre de 2018

Para quien no sepa quién es Marzenna Adamczyk, no debe perderse esta entrevista con David Broncano en La Resistencia de Movistar+:

